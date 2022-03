ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Arthur Aguiar, Jessilane ou Jade Picon?

Professora foi indicada pelo líder Scooby, enquanto Arthur e Jade foram ao paredão pelo Big Fone

Reprodução/ TV Globo Arthur, Jessilane e Jade disputam a preferência do público



Neste domingo, 6, o sétimo paredão do Big Brother Brasil 2022 foi formado com emoção. A professora Jessilane foi a indicação do líder Pedro Scooby, Gustavo foi o mais votado da casa (6 votos) e Jade Picon e Arthur Aguiar entraram no paredão depois que a influenciadora atendeu o Big Fone no sábado. Na prova Bate e Volta, o trio Jade, Arthur e Gustavo tinham que acertar bolas em espaços com numeração, quem pontuasse mais vencia. Na última rodada, Gustavo fez mais pontos e se livrou do paredão. A disputa entre Jade e Arthur expõe uma das maiores rivalidades da atual edição e deve movimentar a votação. Jessilane corre por fora para se manter na casa.

