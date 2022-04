ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que ganhe o BBB: Douglas Silva, Paulo André ou Arthur Aguiar?

Douglas e Arthur chegam a final após escaparem do último paredão; Paulo André venceu uma prova de resistência na última semana e garantiu de maneira antecipada sua vaga na decisão

Reprodução/TV Globo Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar farão a final do BBB 22



A final do Big Brother Brasil 22 está definida. Os participantes que já estão no pódio, e que o público irá escolher quem irá levar R$ 1,5 milhão para casa, são: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Os primeiros chegaram a final após escaparem do último paredão, que eliminou o remanescente do quarto Lollipop, Eliezer. A definição do reality show acontecerá na próxima terça-feira, 26, e o público terá de votar para decidir o campeão da vigésima segunda edição do programa.

Quem você quer que ganhe o BBB 22