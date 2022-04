ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer ou Jessilane?

Eliezer e Jessi foram escolhas do líder Gustavo; Arthur foi o mais votado da casa e puxou DG

Reprodução Paredão quadruplo vai definir o TOP 6 do reality, que entra em sua reta final



Nesta sexta-feira, 15, mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil 2022. Desta vez, o líder Gustavo precisou indicar duas pessoas. A primeira foi Jessilane que, segundo o bacharel de Direito, faz muito tempo que não ia ao paredão. A segunda opção foi Eliezer, justificando ser o último membro do Lollipop. Pela casa, Arthur Aguiar e DG empataram com 3 votos cada e Gustavo desempatou escolhendo Arthur. O paredão é quadruplo e o ator teve direito a contragolpe, escolhendo Douglas Silva. Sendo assim, essa semana mais da metade da casa está emparedada. O paredão será no próximo domingo, formando então o TOP 6 do programa e entrando na reta final. Enquanto o resultado não sai, vote em quem você gostaria que deixasse a casa.