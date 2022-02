ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Arthur, Natália ou Bárbara?

Público definiu sobre a entrada dos integrantes da Casa de Vidro no reality show, e os dois foram aceitos

Reprodução / Globo Arthur, Natália e Bárbara são os emparedados da semana no BBB



A noite do domingo, 13, no BBB 22 teve muitas mudanças: para começar, os dois integrantes da Casa de Vidro, Gustavo e Larissa, entraram de vez na casa, com 52,77% dos votos do público a favor da entrada. Os anjos, Pedro Scooby e Paulo André, decidiram imunizar Douglas Silva e que o próprio Paulo também ficaria imune. Na sequência, ocorreu a formação do paredão: Arthur Aguiar foi indicado pela líder Jade Picon pela segunda vez consecutiva, e contragolpeou em Bárbara. A mais votada da casa foi Natália, que, por sua vez, contragolpeou em Laís. Na prova bate-volta, Laís se salvou. A revelação do próximo eliminado será na terça, 16, mas até lá, você pode demonstrar quem quer saia na enquete da Jovem Pan.

Quem você quer que saia: Arthur, Natália ou Bárbara?