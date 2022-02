ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Brunna, Gustavo ou Paulo André?

Em dinâmica diferente, participantes indicaram Jessi, Eliezer e Paulo André para o paredão enquanto o líder indicou Brunna; Eliezer e Jessilane se salvaram na prova bate-volta

Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves , @gustavo_marsengo e @iampauloandre Brunna, Gustavo e Paulo André formam o quinto paredão do BBB 22



Na noite deste domingo, 20, os participantes do ‘Big Brother Brasil 22‘ formaram o quinto paredão da temporada. A formação começou na sexta-feira, 18, quando Brunna Gonçalves atendeu o Big Fone e indicou Gustavo direto para o paredão. Depois do anjo Arthur Aguiar imunizar Natália, o líder Lucas indicou Brunna diretamente no paredão. Em seguida, os brothers se organizaram em três grupos, indicando Jessilane, Eliezer e Paulo André. Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André disputaram a prova bate-volta, que foi patrocinada pelo McDonald’s. Na prova, Eliezer foi o primeiro a se salvar da berlinda. Em seguida, Jessilane também se salvou do paredão. Com isso, Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André disputaram a preferência do público.

Quem você quer que saia: Brunna, Gustavo ou Paulo André?