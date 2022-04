ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Douglas Silva, Eslovênia ou Paulo André?

Em ‘paredão surpresa’, trio se enfrenta por vaga no Top 9; eliminação será domingo

Reprodução/ BBB DG, Eslô e PA estão no paredão do BBB 22



De forma antecipada, o Big Brother Brasil 2022 formou mais um paredão. Nesta sexta-feira, 1º, três brothers foram emparedados e sairão no domingo. A formação foi da seguinte maneira: o líder Gustavo escolheu Eslovênia, ele também teve que escolher entre Paulo André e Arthur Aguiar que estavam no monstro para a segunda vaga no paredão e colocou Paulo André. Pela casa, Douglas Silva foi o mais votado com cinco votos. O anjo de Jessi foi autoimune. Para formar o Top 9, a eliminação acontece no domingo e um novo paredão já será formado no mesmo dia. Mas até que o resultado saia, vote na enquete abaixo quem merece sair do BBB 22:

Quem deve ser eliminado do BBB 22?