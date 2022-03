ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Eliezer, Laís ou Douglas Silva?

Lais foi indicada por Arthur e contragolpeou em Douglas; Eliezer foi o mais votado da casa

Reprodução / TV Globo Eliezer, Lais e Douglas Silva estão no paredão desta semana no BBB 22



O BBB 22 teve mais uma formação de paredão neste domingo, 20. Gustavo já estava na berlinda desde quinta, 18, por votação dos participantes que já foram eliminados. Hoje, o anjo Lucas decidiu imunizar a namorada, Eslovênia. Depois, foi a vez do líder Arthur Aguiar indicar alguém, e ele escolheu Laís. Ela teve a oportunidade de contragolpear e indicou Douglas Silva. Na sequência, Eliezer recebeu seis votos da casa e foi indicado. Na prova bate-volta, Laís não pode competir por ter sido indicada pelo líder, e o vencedor foi Gustavo, que se livrou do paredão. A votação prossegue até a terça, 22, quando mais um dos participantes será eliminado. Vote a seguir em quem você deseja que saia do reality show.

Quem deve ser eliminado do BBB 22?