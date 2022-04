ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Gustavo, Natália ou Paulo André?

Eliezer venceu a prova do líder e indicou o atleta para a berlinda, enquanto que a designer de unha foi votada pela casa; dinâmica envolvendo o ‘dedo duro’ levou Gustavo para o paredão

Reprodução/ Instagram @gustavo_marsengo, @natalia.deodato e @iampauloandre Gustavo, Natália e Paulo André disputam a preferência do publico nesta semana



Mais um paredão está formado no Big Brother Brasil 2022. Neste domingo, 10, mais uma ‘berlinda’ foi definida: Paulo André foi escolhida pelo líder Eliezer, que venceu a prova da liderança de maneira inédita. Dessa vez, os brothers precisaram votar em quem desejavam colocar no paredão, com a mais votada sendo Natália. Em uma dinâmica envolvendo o “dedo duro”, Gustavo foi indicado ao paredão. Como não houve prova bate-volta, Natália e Gustavo não puderam tentar fugir do paredão e encararão a berlinda mais uma vez. A eliminação deverá acontecer na terça-feira, 12, mas enquanto isso, vote na enquete da Jovem Pan. Quem você quer que saia?

Quem deve ser eliminado do BBB 22?