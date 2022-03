ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Pedro Scooby, Gustavo ou Vyni?

Douglas Silva foi quem mais recebeu votos no confessionário, mas acabou se livrando da berlinda ao ganhar a ‘Prova bate-volta’

Montagem sobre fotos/Reprodução/TV Globo Pedro Scooby, Gustavo e Vyni estão no paredão do "BBB 22"



O paredão desta semana está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 22” são Pedro Scooby, Gustavo e Vyni. O surfista de ondas gigantes foi indicado pelo líder Lucas, vencedor da prova de resistência após um sorteio. O curitibano, por sua vez, foi emparedado após ser escolhido por Eliezer, que detinha o poder por ter sido vetado da prova do líder. Como contragolpe, Gustavo escolheu Vyni para completar o paredão. No confessionário, Douglas Silva foi quem mais recebeu votos, mas acabou se livrando da berlinda ao ganhar a “Prova bate-volta” – de quebra, o ator e cantor levou um carro da Fiat, patrocinadora do game.

