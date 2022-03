Entenda o que acontece se ninguém desistir da prova do líder no ‘BBB 22’

Direção do programa definiu limite de prova e novos desdobramento após Ana Clara e Kaysar permanecerem em uma dinâmica de resistência por quase 43 horas, no BBB 20

Reprodução/Globo - 11/03/2022 Brothers disputam a liderança no BBB 22 em uma prova de resistência



A prova do líder desta semana no Big Brother Brasil 22 é uma gincana de resistência e os participantes do reality parecem obstinados em atingir o tempo máximo de jogo. Até o momento, a prova ultrapassou as suas 19 horas de duração e ainda conta com cinco jogadores na disputa: Arthur Aguiar, Lucas Bissoli, Linn da Quebrada, Paulo André e Natália. Caso atinja as 24 horas de duração, a produção do BBB interromperá a sequência da disputa e restará para a sorte definir quem exercerá a liderança pelos próximos dias.

Para definir o ganhador do desempate, um sorteio será realizado através de um ‘resta um’. Tadeu irá designar que Pedro Scooby, atual líder, sorteie produtos Americanas que serão correspondentes a cada um dos participantes. O último a ser eliminado será o vencedor. Um vale compras de R$ 20 mil também estará em disputa. O programa estabeleceu um limite para o tempo das provas de resistência após Ana Clara Lima e Kaysar ficarem quase 43 horas na disputa de uma dinâmica, na edição de número 20 do reality. Além da imunidade, o líder escolhe o tema de uma festa e pode indicar um brother direto ao paredão.