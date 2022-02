Equipe de Tiago Abravanel se posiciona após desistência do BBB: ‘É bom demais para esse jogo’

Brother apertou o botão da desistência e deu adeus ao reality show neste domingo, 27

A equipe do ex-participante do Big Brother Brasil 22, Tiago Abravanel, utilizou as redes sociais neste domingo, 27, para se manifestar sobre sua desistência do programa. Em nota, os administradores afirmaram que o jogo “dura o tempo que o público decide”, mas que há uma opção disponível que requer “coragem”. “A verdade é aquela que muitos de vocês falaram: o Tiago é bom demais pra esse jogo!”, afirmou os gestores da página do ator.

“Tiago realizou um sonho, viveu o programa, cantou, dançou, se jogou nas provas, curtiu as festas, chorou, fez amigos e, para a tristeza de quem estava torcendo aqui do outro lado da tela, hoje, decidiu apertar o botão que o tira da casa. Sua família, seus amigos, seus ADMS e sua torcida estão te esperando de braços abertos e com muito orgulho de tudo o que você construiu na casa mais vigiada do Brweisil (sic)”, declarou a equipe do artista. Por fim, o grupo publicou uma possível festa realizada pelo neto de Silvio Santos. “Já podemos marcar a data do Baile do Abrava?”, questionou.