Leo Picon elogia Jade por escolher Arthur Aguiar para ir ao paredão no ‘BBB 22’: ‘Servindo entretenimento’

Sister atendeu ao Big Fone na noite deste sábado e foi automaticamente colocada na berlinda, com direito a escolher um dos seus possíveis adversários

Reprodução/Instagram/leopicon Leo Picon a irmã, Jade, por escolher Arthur Aguiar para ir ao paredão com ela no 'BBB 22'



O youtuber Leo Picon fez uma série de publicações no Twitter para elogiar a irmã, Jade Picon, pela decisão de puxar Arthur Aguiar para o próximo paredão do Big Brother Brasil 22. Jade atendeu o Big Fone na noite deste sábado, 5, e foi automaticamente colocada na berlinda, com direito a escolher um dos seus possíveis adversários. A escolha movimentou as redes sociais, já que os dois são rivais declarados no jogo e nunca tiveram a oportunidade de se enfrentar num paredão para “testar” a força que têm fora da casa. “Que loucura! Jade carregando esse programa nas costas. Servindo o entretenimento, representando nas atitudes. E haters gonna hate” [‘odiadores’ vão odiar, em tradução livre], publicou Leo. No entanto, o influencer lembrou que um dos dois pode se salvar na prova do bate e volta e “estragar” a oportunidade deles descobrirem qual seria a escolha do público. “Nois ta (sic) botando maior fé… mas a chance de um deles saírem no bate volta é grande. E digo mais, acabou a guerra entre os dois, o programa vai perder o seu principal enredo.” Leo ainda brincou com a votação, fazendo alusão às eleições deste ano. “Jade e Arthur no paredão nesse momento vão provar se o brasileiro é capaz ou não de se organizar por uma terceira via.” A dinâmica do paredão deste domingo será composta pelos indicados no Big Fone (Jade e Arthur), a escolha do líder Pedro Scooby e a votação normal no confessionário. Apenas o participante indicado pelo líder não disputa a prova do bate e volta.