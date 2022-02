Luana Piovani não autorizou que filhos mandassem mensagem a Pedro Scooby no BBB, diz Boninho

Surfista não poderá ver os filhos de nove e seis anos durante o almoço do anjo, que será neste domingo

Reprodução / Instagram / @PedroScooby Scooby não poderá ver mensagens de filhos no BBB



Um dos prêmios mais aguardados por quem vence a Prova do Anjo no BBB 22 é poder receber mensagens em vídeo de parentes e outras pessoas queridas durante um almoço especial preparado pela produção. Entretanto, Pedro Scooby, que venceu a prova desta semana ao lado de Paulo André, não poderá ver os três filhos que teve com Luana Piovani. Nas redes sociais do diretor do programa, Boninho, uma internauta disse que sonhava em ver Piovani e as crianças no almoço. Boninho respondeu informando que Piovani não autorizou a participação das crianças Dom, de 9 anos, e Bem e Liz, de 6 no programa. Na sequência, fãs invadiram os perfis da atriz pedindo que ela permitisse que o ex pudesse ver os filhos – o que ela ainda não respondeu. O almoço do anjo de Scooby e Paulo André ocorrerá neste domingo, 12.