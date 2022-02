Maria se pronuncia pela primeira vez após expulsão no ‘BBB 22′: Aqui fora, a vida continua’

Vídeo da ex-participante foi divulgado nas redes sociais do reality show global

Reprodução/TV Globo Maria foi expulsa do "BBB 22" após acertar um balde na cabeça de Natália



Expulsa do “Big Brother Brasil 22” após acertar a cabeça de Natália com um balde, a atriz e cantora Maria falou pela primeira vez após deixar o confinamento. O vídeo da ex-participante foi divulgado nas redes sociais do programa. “Estou passando para dizer que está tudo bem. Na medida do possível, estou tentando entender como está o mundo aqui fora. Sair é uma coisa diferente, até porque a gente sai muito diferente. É isso, bola para a frente, vida que segue, o jogo lá dentro também. Mas, aqui fora, minha vida continua, e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro. Que vocês fiquem com a imagem positiva de tudo o que eu fiz de bom. Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem”, disse a atriz, muito mais sorridente do que no dia em que teve um entrevero com sua colega de “BBB 22”. Sem Maria nem Bárbara, a última eliminada, o jogo conhecerá o novo líder nesta quinta-feira.