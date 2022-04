Natália é convidada pela Beija-Flor para desfilar no Carnaval do Rio

Ex-BBB soube do convite por Tadeu Schmidt assim que deixou a casa, após ser eliminada com 83,43% dos votos

Reprodução/ TV Globo Natália recebeu o estarde da Beija-Flor assim que saiu da casa



Eliminada do Big Brother Brasil com 83,43% dos votos nesta terça-feira, 12, Natália Deodato foi convidada para desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, como representante do BBB 22. A notícia foi dada por Tadeu Schmidt para a sister assim que ela deixou a casa. Natália pareceu não acreditar no convite. Os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio acontecem entre os dias 22 e 23 de abril, com a Beija Flor fechando o primeiro dia de desfiles na Sapucaí. Em ações e festas, Natália chamou atenção da Agremiação por seu samba no pé. Neste ano o enredo da Beija-Flor será “empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”. O objetivo é refletir sobre a valorização da história e das conquistas da população negra.