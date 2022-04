No ‘BBB 101’, Jessilane diz que Arthur Aguiar não merecia chegar à final

Professora apontou ‘discurso vitimista’ do campeão e citou outros brothers que mereciam mais

Reprodução/ TV Globo Jessi foi ovacionada nas redes sociais após discurso contra Arthur Aguiar



O BBB 22 é eterno. Nesta quinta-feira, 28, o reality show teve seu dia 101 com os brothers todos reunidos e revisitando a casa em dinâmica especial. Com a participação de Tadeu Schmidt, os participantes responderam perguntas ‘capciosas’ do apresentador e relembraram momentos do jogo. Mas o que mais chamou atenção da internet foi o discurso de Jessilane ao ser questionada quem não merecia chegar onde chegou. A professora foi direta. “O Arthur, é o que eu já venho falando lá fora, não só pelo contexto do jogo. Porque tudo o que aconteceu aqui ajudou para que ele se tornasse favorito. O Arthur sempre levantou a bandeira de ir várias vezes ao paredão, o DG foi 8 vezes para o paredão, chegou à final e ainda assim não ganhou. Então é uma história muito mais relevância e participativa que a do Arthur, mas como a torcida dele era muito forte acabou eliminando pessoas que eram muito fortes como Lina, como Gustavo, como eu e como Scooby”, disse. Tadeu perguntou se o ator queria responder e ele apenas disse “Desnecessário, é a opinião dela, tá tudo certo”.

Quem também soltou o verbo contra o campeão foi Gustavo. Em conversa no quarto grunge, o estudante de direito disse que não gostou do resultado do BBB 22. “Não gostei por vários motivos, não foi só porque eu não ganhei. Muitas pessoas que saíram antes deveriam estar no programa, cito a Lina. Ela não poderia ter saído com 77% de ‘rejeição’ como ela saiu. Eu estou procurando os meus ‘81% de rejeição’ porque quem eu encontro elogia, que fui quem jogou melhor. Mas eu como jogador, aceito que um jogador ganhou. É óbvio que eu queria que o DG ou PA ganhasse, mas em relação a jogo eu entendo que o Arthur jogou mais, eu reconheço o método dele, jogou com a estratégia dele e tudo bem”.