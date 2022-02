‘BBB 22’: Paulo André e Pedro Scooby vencem prova do líder; Arthur Aguiar e Lucas estão no paredão

Velocista e surfista derrotaram Laís e Jade Picon no fim da prova, que durou aproximadamente 7 horas, e decidirão quem será o líder da semana

Reprodução/TV Globo Dupla venceu a prova e terá que decidir quem vai ser o novo líder da semana



Depois de pouco mais de sete horas de prova, Pedro Scooby e Paulo André Camilo venceram a disputa e decidirão entre si quem é o líder da semana no ‘Big Brother Brasil 22‘. A dupla se consagrou campeã da prova depois que Jade Picon, que fazia dupla com Laís, deixou a área de provas para ir ao banheiro, levando à eliminação da dupla. Com isso, o surfista e o velocista venceram a prova e decidirão nesta sexta-feira, 25, quem ficará com a liderança e quem ficará imune. Pela dinâmica da semana, Arthur Aguiar e Lucas estão no paredão, já que foram a primeira dupla a deixar a disputa. A formação do paredão também terá o indicado do líder e o da casa. A votação entre os brothers será feita em duplas, sendo que a dupla formada por Paulo André e Scooby terá peso dois. Todos os emparedados, menos o indicado do líder, disputarão o bate-volta.