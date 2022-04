Pedro Scooby se emociona em almoço do anjo no ‘BBB 22’: ‘Nada mais me abala’

Surfista viu o recado de dois amigos e da esposa, Cíntia Dicker, que mostrou a ele os desenhos feitos pelos filhos Dom, Liz e Bem

O surfista Pedro Scooby, se emocionou com o vídeo enviado pela família para o tradicional almoço do anjo do ‘BBB 22‘. Ao lado de Arthur, Gustavo e PA, seus convidados, o surfista assistiu neste domingo, 10, às mensagens da esposa, Cíntia Dicker, e de dois amigos. Como Luana Piovani não liberou as imagens dos filhos para a Globo, Cíntia sugeriu que Dom, Bem e Liz fizessem um desenho para o pai, o que Luana aceitou. No vídeo, coube à esposa de Scooby mostrar ao surfista as imagens que os filhos fizeram para ele. “Meus amores! Que irado”, afirmou Scooby após ver os desenhos. No fim, o surfista sorriu e disse “está tudo bem”. Na outra vez em que Scooby ganhou o anjo, ele também não pôde ver os filhos, algo que esperava. No entanto, Cíntia o tranquilizou na ocasião ao dizer que estava tudo bem com eles. “As crianças devem estar com a Luana”, disse o surfista na época. Piovani não autorizou o uso de imagem de Dom, Bem e Liz para a Globo e constantemente faz críticas à emissora. “Não vou liberar enquanto ‘dona monopólio’ [Globo] encher a burra de dinheiro e ficar usufruindo da imagem das pessoas para o resto da vida”, afirmou a atriz neste sábado, 9. Enquanto almoçava com os amigos depois de ver o vídeo do anjo, Scooby afirmou: “Eu ‘tô’ gigante, nada mais me abala”.