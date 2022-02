Tiago Abravanel aperta botão e desiste do ‘BBB 22’; assista

No momento em que Tiago decidiu ir embora, Eliezer, Vyni, Jessilane e Natália dormiam na sala e acordaram assustados com o barulho da sirene da desistência

Reprodução/Twitter/JadreMoments Tiago Abravanel desistiu do 'BBB 22' neste domingo



O ator e apresentador Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, apertou o botão ao lado do confessionário e desistiu do Big Brother Brasil 22 neste domingo, 27, poucas horas antes da formação do paredão. No momento em que Tiago decidiu ir embora, Eliezer, Vyni, Jessilane e Natália dormiam na sala e acordaram assustados com o barulho da sirene do botão de desistência e viram o colega de confinamento sair sem dizer nada. O ator ainda mandou um beijo para Arthur Aguiar pouco antes de sair, mas o brother estava dormindo e não viu. Já Gustavo, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André estavam no “Almoço do Anjo” quando Tiago foi embora e não presenciaram a desistência, enquanto outros participantes também estavam dormindo. Nos últimos dias, o nome do neto de Silvio Santos vinha sendo levantado por alguns brothers para a votação deste domingo. Assista abaixo ao momento em que Tiago Abravanel desiste do BBB 22.