Agressão? Internautas questionam tapas de Larissa em Fred e pedem expulsão do ‘BBB 23’

Espectadores afirmam que a sister bateu em Fred dos ‘Desimpedidos’ durante o ‘After dos Crias’

Reprodução/Tv Globo Larissa pode ser expulsa do BBB 23 por acertar tapas em Fred



Parte do público que acompanha o “BBB 23” está exigindo a saída de Larissa do reality show da Rede Globo. Na manhã deste domingo, 19, milhares de internautas subiram as hashtags “#ForaLarissa” e “#agressão”, pedindo a expulsão da sister. O motivo da cobrança tem relação com o ocorrido no “After dos Crias”, realizado no último sábado, 18, quando a professora de educação física desferiu tapas em Fred, com quem se relaciona. A situação aconteceu após o youtuber jogar creme hidratante em Lari. Através do Twitter, muitos espectadores comparam o episódio com outros casos históricos do programa. Na temporada passada, por exemplo, a cantora Maria precisou deixar a casa depois de acertar um balde na cabeça de Natália durante o “Jogo da Discórdia”. Em 2019, a participante Hariany empurrou a colega de confinamento Paula durante uma discussão mais ríspida e também foi punida. Já em 2016, Ana Paula Renault saiu do programa por dar um tapa no rosto do brother Renan. Defensores de Larrisa, porém, alegam que ela estava apenas brincando com Fred e que a exclusão seria um exagero.

@bbb Espero que tomem providências, sem peso e medidas, o Gabriel saiu por causa disso, vcs não disseram que uma mulher apanha todo dia…. relacionam. toxico, blá, blá Isso pra mim é agressão, relac. tóxico tb! Expulsão #foralarissa #BBB23 pic.twitter.com/HFCCutcU00 — Thete Bandeira (@TheteBandeira) February 19, 2023

Não foi só o tapa no Fred , a Larissa empurrou a Marvila. Infelizmente estão passando o pano pra ela @boninho fala logo que estão passando o pano pra ela . #foralarissa #BBB23 #Tadeu https://t.co/AGX1SIkSA9 — Rosicleide Felix (@felix_cl) February 19, 2023

Tá patético os fãs da Larissa tentando justificar oq ela fez, que n teve nada vê q tava todo mundo fazendo merda kkkkkk aí aí #foralarissa #BBB23 — Thay 🦉 (@alatingirl) February 19, 2023