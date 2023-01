AO VIVO — ‘BBB 23’: Musa do vôlei e apresentador da Netflix estão no jogo; conheça os participantes

Nova edição do reality da Globo estreia no próximo dia 16 de janeiro; edição terá famosos e anônimos

Os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil estão sendo revelados nesta quinta-feira, 12, ao longo da programação da Globo. O “BBB 23” estreia na próxima segunda-feira, 16, e novamente será comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt. Assim como nas últimas três edições, o confinamento contará com famosos, que integram o “Camarote”, e anônimos, que formam o grupo “Pipoca”. A nova edição do reality está cheia de novidades e uma delas é que a Casa de Vidro começou pela primeira antes da estreia oficial do programa. Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel participaram da dinâmica, que aconteceu em um shopping do Rio de Janeiro. Apenas dois deles, sendo um homem e uma mulher, entraram no jogo. Outra novidade é que o líder terá novos poderes nesta edição. Ele poderá assistir o que acontece na casa com áudio – benefício similar ao concedido por quem é eliminado em um paredão falso –, descobrir quantos votos já recebeu e despertar os participantes quando bem entender. A expectativa para o anúncio dos brothers estava tão grande que há dias o “BBB 23” está entre os assuntos mais comentados do Twitter e, nesta quinta, o termo Big Day (grande dia, em português) está bombando nas redes sociais.

Conheça cada um dos participantes do “BBB 23”, na ordem dos anúncios: Camarote: Aline Wirley Bruna Griphao Fred Domitila Barros Antonio ‘Cara de Sapato’ Fred Nicácio Kay Alves Marvvila Pipoca: Gabriel Paula Cezar Gustavo Larissa Ricardo Sarah Aline Marília Cristian Bruno Tina

Veja detalhes de quem já foi anunciado:

Gabriel (Casa de Vidro)

Os primeiros participantes confirmados do “BBB 23” participaram da Casa de Vidro, que aconteceu em um shopping do Rio de Janeiro. Com 64,60% dos votos, Gabriel superou Manoel e vai entrar no jogo. Ele tem 24 anos, é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e atua como administrador e modelo. Assim que foi confinado, repercutiu nas redes sociais que ele viveu um affair com a cantora Anitta.

Paula (Casa de Vidro)

Paula também participou da Casa de Vidro e foi escolhida pelo público para entrar no “BBB 23”. Ela disputava a vaga com Giovanna e recebeu 60, 55% dos votos. De Jacundá, no Pará, a sister tem 28 anos, é biomédica e funcionária pública há oito anos. A participante falou que vê o programa como sua salvação, pois precisa de dinheiro. “Sou tagarela, briguenta, mas também sou muito coração, sou muito emocionada, choro mesmo. Sou feliz, só não gosto de toalha molhada em cima da cama, me irrita”, comentou a sister, que também enfatizou que não gosta de gente lerda e reclamona. “O que eu vejo, eu falo”, disparou Paula, que vai entrar solteira na casa.

Aline Wirley (Camarote)

A primeira confirmada do Camarote foi a cantora Aline Wirley, que ficou conhecida por integrar a girl band Rouge. A artista tem 41 anos e é de São Paulo. “Fui participar de um programa de televisão [Popstar, do SBT] com mais 30 mil meninas e deu certo. Eu virei e sempre vou ser Rouge”, falou a cantora, que vê o reality como uma oportunidade do público conhecer ela por completo. “Eu quero que elas conheçam tudo o que eu sou”, afirmou. Aline contou que já sofreu muito preconceito e sua entrada no “BBB” pode ser uma inspiração para outras mulheres. “Me disseram que eu era feia, que o meu lugar era como criada, que eu não podia sonhar… me disseram muitas coisas. Eu insisto e persisto todos os dias”, falou. “É por isso que eu estou aqui e vou entrar, porque eu sei que uma mulher como eu, em um lugar como esse, dá possibilidade de muitas mulheres e meninas se enxergarem. Não é só sobre mim. Somos muitas e a gente só quer ser feliz. Só isso.”

Cezar (Pipoca)

Tirando os participantes da Casa de Vidro, Cezar foi o primeiro Pipoca apresentado. Ele tem 34 anos, é enfermeiro e vem de Salvador, Bahia. O objetivo dele não é entrar no programa para sair famoso. “Vou para o BBB somente para ganhar o prêmio, sem pensar na fama. Eu trabalho demais, porém é a enfermagem que me dá tudo o que eu tenho. Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda”, explicou. Ele se definiu como uma pessoa sorridente, de bem com a vida e com um lado jogador que não se deixa intimidar. “Sou uma pessoa muito ambiciosa. Corro muito atrás do que eu quero. Posso trabalhar 80, 90 horas semanais e se precisar até mais para conseguir o que eu tenho de objetivo.” Cezar está solteiro e brincou dizendo que é safado.

Bruna Griphao (Camarote)

A atriz Bruna Griphao se junta a Aline no grupo Camarote. Ela tem 23 anos, é do Rio de Janeiro e esteve no elenco de novelas da Globo como “Avenida Brasil” e “Orgulho e Paixão”. Com milhões de seguidores no Instagram, a artista acredita que passa uma imagem falsa no mundo virtual. “Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça. Eu falo: ‘Gente, meu Instagram é uma farsa’. Sou bagaceira”, afirmou. Bruna, que já viveu um affair com o surfista Gabriel Medina, vai entrar solteira na casa e não pretende se relacionar com ninguém: “Não estou querendo amor, estou querendo ser o meu amor agora. Chega! Botei na minha cabeça que vou ficar solteira um bom tempo, porque namoro muito. É bom ficar sozinha. Desde os 17 anos eu comecei a namorar e nunca mais parei”. No vídeo de apresentação, ela disse que sempre foi intensa e que se considera imediatista.

Gustavo (Pipoca)

Gustavo é mais um Pipoca confirmado no “BBB 23”. Fazendeiro e empresário, ele tem 27 anos e mora em Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul. “Eu trato dos animais e ajudo a limpar pasto”, comentou o brother, que trabalha com o pai em uma fazenda. Envergonhado, ele falou que as mulheres costumam chamá-lo de “agro boy”. “Sou um cara vaidoso e gosto de ir na academia. Vou curtir o ‘BBB’, vou dançar, mas só sertanejo, o resto mais ou menos”, falou no vídeo de apresentação. Gustavo é religioso e fez uma novena para conseguir a tão sonhada vaga no reality. Solteiro, ele sonha em formar uma família e ter filhos. “Será que meu grande amor está dentro da casa? Vamos ter que conhecer quem está lá, ver como vai funcionar. Isso é muito novo para mim”, disse.

Fred (Camarote)

O youtuber Fred Desimpedidos também vai encarar o confinamento. Ele tem 33 anos e é de São Paulo. “Sou um influenciador, faço jogos com vários jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, já fiz desafio com o Cristiano Ronaldo”, disse o integrante do Camarote no vídeo de apresentação. Fred afirmou que é muito competitivo e está empolgado com a experiência que vai viver na casa: “Estou entrando no paraíso porque [o ‘BBB’] é um lugar que você está jogando 24 horas por dia. Sem sombra de dúvidas, esse é o maior desafio da minha vida”. Ele contou que antes de ser conhecido, tentou entrar no programa: “Lá atrás me inscrevi como Pipoca e agora estou me realizando. Mas já penso em ir para uma final, sonho em ganhar o prêmio e em ter a aceitação do público”. O influenciador já namorou com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem tem um filho, Cris. Ela participou do “BBB 20”, primeira edição que misturou famosos e anônimos na casa.

Larissa (Pipoca)

Tem mais Pipopa na área! Larissa é professora de educação física, tem 24 anos e vem de Criciúma, Santa Catarina. A sister disse que começou a ter responsabilidades na vida muito cedo, pois precisou ajudar no sustento da casa. “Perrengue a gente passou nos meus 13 anos, depois que meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar. Já fiz de tudo: papel de presente, vendi Bíblia, fui vendedora… tive que trabalhar para começar a ajudar em casa”, falou. Dedicada naquilo que faz, ela contou que leu toda a Bíblia para ter argumentos na hora das vendas. “Eu sempre gostei, porque minha família era toda da igreja”, acrescentou a participante, que trabalhava em uma livraria. No vídeo de apresentação, ela disse que é desatenta e costuma perder coisas com frequência. “Sou bem ‘exibidona’, metida que faz a frente de tudo. Sou inimiga do fim. Sou alegre e doidinha às vezes.”

Ricardo (Pipoca)

O biomédico Ricardo, nascido em Aracajú, Sergipe, é mais um Pipoca do “BBB 23”. Ele tem 30 anos, é mestre em imunologia e afirmou ser um “ariano nato”. “Sou solteiro e estou vivendo minha vida loucamente sem reprimir minhas vontades”, declarou no vídeo de apresentação. Ricardo falou que pretende agir com sua mente e não quer se deixar levar pelo coração no reality. “Dentro da casa, jogando, eu vou ser muito persuasivo, vou ser aquela pessoa que vai circular em busca de informação, que vai estar em um grupo, vai estar em outro, não vou jogar em linha reta.” Ele sonha em cursar medicina e se tornar geriatra e, caso ganhe o programa, pretende usar o dinheiro para investir nos estudos. O brother, que mora sozinho há 12 anos em Ribeirão Preto, também tem o objetivo de trazer sua família, que vive em Aracajú, para morar perto dele.

Domitila Barros (Camarote)

Modelo e ativista social, Domitila Barros é a terceira mulher confirmada no Camarote do “BBB 23”. Natural de Recife, Pernambuco, ela tem 38 anos e promete movimentar a casa. A sister contou que sua trajetória é “marcada por violência, miséria e fome”, mas não abaixou a cabeça e transformou sua realidade. É formada em serviço social, fez mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Europa e é engajada em causas sociais. Domitila foi a primeira imigrante e a primeira mulher negra a ser coroada Miss Alemanha. “A minha história é um pouco inusitada. Muitas vezes, quando falo da minha vida, as pessoas pensam que é uma fantasia”, comentou a modelo. “Eu tomava café da manhã com o prefeito, almoçava com os meninos de rua e jantava com o bispo. Então, aprendi desde o berço a lidar com seres humanos diferentes.”

Antonio ‘Cara de Sapato’ Jr. (Camarote)

O lutador de MMA Antonio “Cara de Sapato” Jr. chegou para aumentar o Camarote dessa edição. Ele é natural de João Pessoa, Paraíba, e tem 32 anos. Sobre sua trajetória profissional, o brother contou: “Comecei já treinando com [Júnior] Cigano, campeão do mundo, peso-pesado, e eu, lá, faixa branca no MMA até então. Fiz minha primeira luta em julho de 2013. No dia 12 de janeiro de 2014, estava fazendo a minha luta de entrada. Se não ganhasse, não ia entrar no programa”. A atração que ele participou foi o reality The Ultimate Fighter Brasil (TUF), do qual saiu campeão. “O TUF foi um marco na minha vida.” O lutador disse que sempre gostou e já tinha se imaginado no “BBB”: “Vou estar completamente exposto para todo mundo e fora da minha zona de conforto. Gosto de me colocar nessas situações porque sei que isso me faz evoluir. Como atleta, como pessoa e ser humano”. Cara de Sapato acredita que será visto como forte no jogo por ser um lutador.

Sarah Aline (Pipoca)

Sarah Aline, do grupo Pipoca, tem 25 anos, vem de Osasco, São Paulo, e é psicóloga e analista de diversidade. “Sou uma mulher muito segura, muito intensa. Amadureci muito rápido. O ‘BBB’ é meu sonho que me lembra que só tenho 25 anos, porque às vezes acho que sou uma mulher de 38, 40. Fui promovida, queria muito, foi fruto do meu trabalho, mas na minha cabeça, a Sarah quer viver um sonho que não é tão consolidado, que vai fazer me aventurar”, comentou a sister, que largou o emprego para entrar na casa mais vigiada do Brasil. A sister começou a assistir ao programa na 18ª edição: “Era proibido na minha casa por causa da religião e acho que minha paixão começou por ser proibido. Só sabia as notícias na escola”. Caso ganhe o programa, ela vai usar o dinheiro para ajudar seus familiares. Ela se definiu como competitiva, tagarela, irritadinha e debochada.

Fred Nicácio (Camarote)

Médico, fisioterapeuta e apresentador, Fred Nicácio é mais um nome do Camarote. Ele tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Na Netflix, o brother participou da versão brasileira do reality “Queer Eye”, que promove transformações pessoais e visuais nos participantes. Filho de pai militar e mãe religiosa, o participante contou que a família não aceitou o fato dele ser gay: “Não falo com meus pais há anos, eles estão vivos”. Fred é casado e seu relacionamento com o cirurgião-dentista Fabio Gelonese já dura oito anos. “Nós temos uma relação aberta há 4 anos. Casamento aberto é repactuação constante, conversa, diálogo. Porque eu mudo, ele muda. Nossa relação precisa mudar também”, contou. O apresentador disse que se vê como um artista no corpo de um médico: “Sou essa mistura, essa confusão que dá super certo”. Ele também se definiu como espaçoso e avisou que não vai se diminuir para ninguém no jogo.

Key Alves (Camarote)

A jogadora de vôlei e influenciadora digital Key Alves, de 23 anos, é a quarta mulher confirmada no Camarote do “BBB 23”. Ela é natural de Bauru, no interior de São Paulo. Key Alves é atleta do Osasco e campeã sul-americana sub-18 com a Seleção Brasileira. Nas redes sociais, como influencer, ela é a jogadora de vôlei mais seguida no mundo. “A gente que é atleta nunca quer entrar só para participar. Então, na minha cabeça, é um campeonato. Vai ser como se estivesse recebendo uma medalha, igual recebi na Seleção. Quero ser campeã”, frisou.

Marília (Pipoca)

A maquiadora profissional, influenciadora digital e empreendedora Marília, de 32 anos, é mais uma Pipoca no “BBB 23”. A potiguar mora em São Paulo e garante que sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil será marcante. “Se depender de mim, as plantas vão fazer fotossíntese fora do BBB”, disse. Antes de ser maquiadora, Marília já passou por diversas profissões como recepcionista, sacoleira, vendedora e corretora de imóveis. No entanto, foi em 2012, quando o marido, ex-militar da Força Aérea Brasileira Leonardo Oliveira, a incentivou a trocar de ramo e trabalhar com maquiagem, uma paixão da sister desde a infância. “A coordenadora da escola mandava eu lavar o rosto para poder assistir às aulas. Sempre foi o que eu gostei e quando comecei a trabalhar com isso foi transformador. Passei a publicar meus vídeos na internet, a fazer lives nas redes sociais e fui crescendo, ganhando um público fiel”, conta Marília, que antes de entrar no reality já tinha 2 milhões de seguidores em todas as redes sociais.

Cristian (Pipoca)

Formado em educação física e também empresário no ramo fitness, Cristian, de 32 anos, é o quinto homem confirmado para o grupo Pipoca do “BBB 23”. Ele nasceu e foi criado em Caxias do Sul, localizado no Rio Grande do Sul. Além de ser loiro e dos olhos claros, fora ser praticante de crossfit, Cristian não renega o estereótipo de héterotop. “Muita gente associa o termo a um cara chato, que se acha, mas não sou esse tipo de pessoa”, disse. Sobre sua carreira, o brother já fez preparação física no time sub-15 do Juventude, trabalhou em uma assessoria esportiva no Rio de Janeiro e, recentemente, participou de uma competição em equipe de elite de crossfit do Rio Grande do Sul.

Marvvila (Camarote)

Marvvila é cantora, tem 23 anos, vem do Rio de Janeiro e faz parte do grupo Camarote do “BBB 23”. Considerada uma das mais talentosas da nova geração do pagode, ela entra para a casa mais vigiada do Brasil com o sonho de mostrar seu talento e personalidade. “Podem esperar uma menina muito verdadeira e sonhadora, que está indo para ganhar. Uma preta pagodeira que quer mostrar a sua arte e sua garra”, enfatizou.

Bruno (Pipoca)

Bruno é atendente de farmácia, tem 32 anos, vem de São José da Laje, em Alagoas, e faz parte do grupo Pipoca do “BBB 23”. “O Brasil vai conhecer o meu VRÁ”, enfatizou. De acordo com ele, VRÁ significa brilhar, se jogar e animar. “Vou incendiar aquela casa, participar com tudo, beber todas, se jogar. Sou inimigo do fim. Eu sou Pipoca raiz com muito orgulho”.

Tina (Pipoca)

Analista de marketing e modelo, Tina será a ‘gringa’ da edição “BBB 23”. Natural de Benguela, na Angola, Tina, do grupo Pipoca, vive em São Paulo há oito anos e revelou que, quando está nervosa, fala palavras em seu dialeto. No vídeo de apresentação ela se mostrou muito animada e prometeu dançar e beber nas festas. “Fiz treinos intensivos para isso. Vou até o meu limite. Se perco fico com raiva, me puno na academia e malho o dobro”.

*Nota está sendo atualizada em tempo real. Em breve, mais informações.