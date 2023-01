‘BBB 23’: Key Alves revela que ficava com jogador do Palmeiras; saiba quem é

Jogadora de vôlei esclareceu boatos com Fred e Bianca Andrade (Boca Rosa)

Reprodução/ TV Globo Fred e Key conversaram na casa sobre jogador do Palmeiras



Durante a madrugada deste domingo, 29, a jogadora de vôlei Key Alves revelou em conversa com os brothers/sisters do BBB 23 que ficava com um jogador do Palmeiras. A revelação veio numa conversa de Key com Fred, do canal Desimpedidos. “Saiu um boato que a Bianca [Andrade, ex-de Fred] tinha ficado com um jogador do Palmeiras, o Piquerez, e é mentira”, contou o jornalista na roda dos brothers. Key então completou. “E eu ficava com o Piquerez na época, entendeu? Então eu fiquei, ‘como assim?’. Saiu em todas a mídias na época”, revelou. No sábado, a jogadora perdeu estalecas ao contar para Domitila Barros sobre um ator famoso com quem ficou fora da casa. A conversa foi sussurrada e não deu para entender o nome.