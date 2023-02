‘BBB 23’: Produção empata transa entre Key Alves e Gustavo

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a atleta faz um pedido ao caubói

Reprodução/Globo Key Alves é chamada para consulta com dentista no 'BBB 23'



A jogadora de vôlei Key Alves e o fazendeiro Gustavo movimentaram o edredom do quarto do líder na tarde desta terça-feira, 7, no Big Brother Brasil 23. Inclusive, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a atleta faz um pedido ao caubói. “Me chama de p*tinha”, disse. No entanto, a produção do programa logo cortou o clima entre os brothers com dois sinais sonoros para punir outros participantes da casa. Além disso, Key foi chamada ao confessionário para uma consulta com dentista. “Vou sair. É um sinal de Deus”, comentou a jogadora de vôlei. Até o momento, Gustavo negou para os colegas de confinamento que tenha rolado algo a mais com Key. “Pior que não, não dá para fazer nada naquele quarto. A câmera que tem lá fica em cima”, contou o fazendeiro após ser questionado sobre o assunto pelo lutador Cara de Sapato.