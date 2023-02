‘BBB 23’: Rodrigo Mussi fala sobre relação com Key Alves: ‘Nos afastamos porque eu quis’

Participante da atual edição do reality show fez tatuagem em homenagem ao ex-BBB

Rodrigo Mussi fala sobre relação com Key Alves



O ex-BBB, Rodrigo Mussi, se pronunciou nesta terça-feira, 31, sobre a relação que tem com a jogadora de vôlei Key Alves, atual participante do reality show. Isso porque ela disse aos colegas de confinamento que estava com Mussi – participante do BBB 22 – horas antes do acidente que sofreu. Por conta disso, Key decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao empresário. No Instagram, Mussi contou como foi a relação com a sister. “Pessoal, desde que a Key entrou no BBB, todo mundo voltou a me perguntar sobre o acidente, sobre a tatuagem dela. Ela estava comigo minutos antes de acontecer o acidente, eu sei que foi muito grave na época e isso pode ter abalado. Eu tento me colocar no lugar dela pra imaginar o quanto isso abalou ela na época e na época a gente se afastou porque eu quis me isolar. Eu me isolei do mundo, quis ficar sozinho e entender tudo o que aconteceu e a gente acabou perdendo contato”, iniciou. “A Key é uma menina super alto astral, divertida, gosta de desafios, é esportista, ta se dando bem no BBB e vai longe. As pessoas que me perguntam, pra não tirar de contexto, ser mal interpretado. Todas as entrevistas que dou e sou perguntado sobre isso, eu falo de uma forma leve, brincando como eu encaro a vida. Eu era chato lá no BBB e hoje eu tento ser mais leve com a vida e tento levar dessa maneira”, completou.