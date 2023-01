Do luxo à pendura: Saiba quais campeões do ‘BBB’ gastaram todo o dinheiro do prêmio

Eles faturaram de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, mas torraram tudo em maus investimentos, dívidas, compras em excesso e jogos de azar

Reprodução/Globo Max, Paula, Dhomini e Dourado venceram o 'BBB' e gastaram todo o dinheiro



Boa parte dos campeões do “Big Brother Brasil” mudaram de vida após levarem para casa uma bolada em dinheiro. No entanto, alguns vencedores do reality show da Globo não souberam administrar bem o valor recebido e gastaram tudo. Despesas em excesso, investimentos errados e jogos de azar são alguns dos motivos que fizeram esses ex-BBB’s perderem o prêmio. Nas primeiras edições do programa, o valor dado ao campeão era de R$ 500 mil. O primeiro reajuste aconteceu no “BBB 5”, quando a quantia subiu para R$ 1 milhão de reais. Esse valor se manteve até o “BBB 9” e, em 2010, veio o segundo reajuste, que elevou o prêmio para R$ 1,5 milhão. Na edição passada do programa, em 2022, foi muito comentado pelo público que o valor do prêmio era baixo se considerado o lucro da produção, que todos os anos conta com diversos patrocinadores. A Globo parece ter ouvido os telespectadores e anunciou que o “BBB 23” contará com o maior prêmio de todas as temporadas. Ainda não se sabe quanto, mas foi adiantado que o valor cresce conforme os brothers vão avançando no jogo.

Saiba quais ex-BBB’s já gastaram todo o prêmio do reality:

Rodrigo Cowboy, “BBB 2”

O segundo campeão do “BBB” foi Rodrigo, que ficou conhecido como Cowboy. Na época, ele faturou R$ 500 mil, mas acabou perdendo o prêmio por fazer um investimento que não deu o retorno financeiro que ele esperava. Em 2020, ele falou em uma entrevista ao jornal Extra que usou o dinheiro para comprar mil bezerros, mas acabou perdendo os animais e a fazenda que alugou para cuidar do negócio. Além disso, ele também perdeu os apartamentos que tinha comprado para suas duas filhas mais velhas. Na época da entrevista, ele contou que trabalhava como corretor e que morava de aluguel em uma casa em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Atualmente, o ex-BBB se define nas redes sociais como gestor imobiliário.

Dhomini, “BBB 3”

Na edição seguinte, Dhomini foi quem conquistou o prêmio de meio milhão de reais. Assim como Cowboy, ele perdeu todo o dinheiro com investimentos que não deram lucro. O ex-BBB, que viveu um affair com Sabrina Sato dentro da casa mais vigiada do Brasil, disse em entrevistas que investiu seu dinheiro em imóveis e chegou a comprar um posto de gasolina. Ele também tentou emplacar na carreira musical, mas não teve sucesso. No ano passado, Dhomini, assim como Cowboy e Max Porto, participaram de uma campanha publicitária de um banco e todos falaram que tinham perdido todo o dinheiro, pois não souberam usar o prêmio com cautela. Atualmente, Dhomini divide uma página no Instagram com sua atual mulher, Adriana, e juntos compartilham vídeos de humor e da rotina. Em seu perfil, ele se define como empresário.

Cida, “BBB 4”

Campeã do “BBB 4”, Cida Santos foi a primeira mulher a vencer o reality da Globo. Antes de participar do programa, ela trabalhava como babá. Ao deixar o jogo com R$ 500 mil no bolso, a ex-BBB comprou a sonhada casa própria no Rio de Janeiro. Ela também teria comprado um imóvel para a irmã e quitado dívidas de familiares. Cida perdeu o restante do dinheiro ao aceitar ser fiadora da sua ex-assessora. A mulher não arcou com sua responsabilidade e a ex-BBB foi acionada pela Justiça. Ela precisou gastar o dinheiro que ainda tinha no processo para limpar seu nome. Nessa confusão, Cida também perdeu a casa que comprou quando saiu do reality. Em 2019, a ex-BBB deu entrevistas dizendo que estava vivendo em uma quitinete e que vendia bolos de pote. Atualmente, ela aposta na carreira de influenciadora e todos os anos comenta sobre a atual edição do “BBB” nas redes sociais.

Max Porto, “BBB 9”

Sem orientação, Max Porto, vencedor do “BBB 9”, perdeu o prêmio milionário com investimentos errados. Ele usou o dinheiro para pagar dívidas, fazer viagens e investir em algumas ideias que não vingaram. Em uma campanha publicitária, o ex-BBB comentou: “Muita gente sabe como eu ganhei R$ 1 milhão, mas nem todo mundo sabe como eu deixei de ter esse R$ 1 milhão. Decisões erradas, falta de orientação, torrei boa parte dessa grana achando que estava fazendo certo”. Em 2019, ele chegou a se lançar como coach para candidatos do “BBB”, o projeto, no entanto, parece não ter vingado. Atualmente, Max vende esculturas caricatas que confecciona, é influenciador e tem um canal do YouTube.

Dourado, “BBB 10”

Em 2004, Marcelo Dourado foi eliminado do “BBB” com o rótulo de vilão, mas o jogo virou em 2010, quando topou participar novamente do reality e saiu como campeão. Ele faturou R$ 1,5 milhão, mas no ano seguinte deu uma entrevista dizendo que já tinha gastado todo o dinheiro. “Eu tenho namorada, então gastei rápido. Eu jogo jogos de azar. Todo o dinheiro já era. Eu quero trabalhar para poder pagar minhas contas. Já estou devendo”, declarou ao jornal Folha de S. Paulo. Dourado também teria usado o dinheiro para ajudar seus familiares e investido em uma marca própria de roupas e acessórios. Atualmente, o ex-BBB trabalha como educador físico e dá aulas online. Com mais de 76 mil seguidores no Instagram, Dourado também se aventura como influenciador e posta vídeos sobre treinos e dicas de filmes.

Paula Von Sperling, “BBB 19”

Assim como Dourado, Paula Von Sperling levou para casa R$ 1,5 milhão. Participante do “BBB 19”, ela investiu na carreira de influenciadora quando deixou o jogo. Ao interagir com seus seguidores nos stories do Instagram, ela foi questionada sobre sobre o prêmio e declarou: “Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Dinheiro é para quê?”. Ela não deu detalhes do que fez com o prêmio. Recentemente, um seguidor perguntou se a ex-BBB se arrependia da maneira como gastou o prêmio. “Seria da mesma forma. Não sou muito de gastar dinheiro não, né?”, ironizou Paula. Atualmente, a campeã do “BBB 19” soma mais de 3,2 milhões de seguidores e vive como influenciadora digital.