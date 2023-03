ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Aline Wirley, Bruna Griphao ou Gabriel Santana?

Amanda foi a mais votada pela casa, mas se livrou da berlinda na prova bate-volta

Reprodução/Globo Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no paredão do 'BBB 23'



O “BBB 23” chegou ao seu 11º paredão e disputam a permanência na casa: Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana. A noite de votação começou com Ricardo sabendo que o anjo é autoimune. A líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao dizendo que gostaria de ver a sister pela primeira vez no paredão, sem direito a prova bate-volta. Na sequência, Marvvila, que venceu uma ação no sábado, 25, decidiu de quem iria vetar o voto no paredão. A escolha dela foi Amanda. Pela votação da casa, Amanda foi a mais votada. A sister, que tinha o Poder Curinga, pode colocar alguém na berlinda que foi menos votado pela casa. Assim, ela indicou Gabriel Santana. O ator teve o poder do Contragolpe e colocou Aline Wirley no paredão. A prova bate-volta aconteceu sem Bruna Griphao e quem se salvou foi Amanda.

Quem você quer eliminar do 'BBB 23'?

