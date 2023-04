ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Aline Wirley, Bruna Griphao ou Larissa?

As duas sisters que não forem eliminadas vão disputar a grande final do reality com Amanda

Com a vitória de Amanda na prova que valia a primeira vaga para a final do “BBB 23”, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa foram automaticamente para o último paredão da temporada no qual o público vota para eliminar. No próximo domingo, 23, uma das sisters deixa a casa e o público finalmente conhecerá as outras duas finalistas da edição. A prova de resistência durou mais de 17 horas e terminou após a ex-integrante do Rouge, que nesse momento disputava apenas com a médica, desistir. Durante o programa ao vivo, a cantora disse à Tadeu Schmidt que deixou da prova porque estava com muita vontade de fazer xixi. Larissa foi a primeira eliminada após cinco horas de prova, Bruna saiu na sequência, cerca de duas horas depois. A grande final do “BBB 23” acontece na próxima terça-feira, 25.

