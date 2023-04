ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Aline Wirley, Bruna Griphao ou Sarah Aline?

Trio disputa a preferência do público para o Top 6 do reality

Reprodução/ gshow Sisters brigam por vaga no top 6 do reality



Mais um paredão no BBB 23 foi montado nesta sexta-feira, 14. No “modo turbo” de fim do reality, três sisters foram emparedadas. Pelo castigo do monstro, Amanda e Bruna Griphao participaram de uma prova prévia para definir quem teria 2 votos a mais na formação do paredão. A atriz perdeu e recebeu outros 2 votos da casa, totalizando 4 e empatando com Sarah Aline. A líder Domitila Barros desempatou colocando Bruna no paredão, mas no contragolpe da indicada pela líder – Aline Wirley – a escolhida foi Sarah, então o trio: Aline, Bruna e Sarah disputarão uma vaga no Top 6. A eliminação será no domingo. Enquanto o resultado não sai, vote na enquete da Jovem Pan:

Quem você eliminar do BBB 23?

0% Aline Wirley 20 votos 0% Bruna Griphao 177 votos 0% Sarah Aline 170 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.