ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Domitila Barros, Fred ou Gabriel Santana?

Marvvila foi indicada por Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, mas se livrou na Bate e Volta

Reprodução/Globo Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana estão no décimo paredão do 'BBB 23'



O “BBB 23” chegou ao seu décimo paredão e disputam a permanência na casa: Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana. A noite de votação começou com Dania Mendez decidindo se o voto de Ricardo, detentor do Poder Curinga, valeria peso dois ou se seria anulado. A mexicana de “La Casa de Los Famosos”, que passou uns dias na casa mais vigiada do Brasil, decidiu anular os votos do brother. Gabriel, anjo da semana, deu o colar para Sarah Aline. “Não é novidade para ninguém, é a pessoa que eu entrei aqui e criei mais conexão. Não tem como ser para outra pessoa”, declarou o ator. A líder Bruna Griphao indicou Domitila dizendo que não era uma perseguição e que estava apenas seguindo seu coração. Pela votação da casa, Fred e Gabriel foram os mais votados. Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, teve direito a uma indicação e jogou Marvvila na berlinda. A prova Bate e Volta aconteceu sem Domitila e quem se salvou foi a cantora.

0% Domitila Barros 257 votos 0% Fred 354 votos 0% Gabriel Santana 126 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

