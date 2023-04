ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Larissa ou Ricardo?

Brothers brigam por vaga no Top 4 do programa, que entra na reta final

Reprodução/ gshow Dupla disputa a preferência do público



O 17º paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado. Rumo ao Top 4 do reality, desta vez o paredão é duplo. Ricardo Alface foi o indicado pela líder Bruna e a casa escolheu Larissa como a mais votada. Eliminada uma vez, a personal trainer está em seu terceiro paredão. Já o biomédico vai para o segundo paredão. A vaga para a “semifinal” do programa será definida na quinta-feira, quando acontece a prova do finalista. Enquanto o resultado não sai, vote em quem você quer eliminar:

Quem você quer eliminar?

0% Larissa 119 votos 0% Ricardo 274 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.