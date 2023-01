Especial ‘BBB’: Quem são os vices que bombaram mais que os campeões das edições

Eles não conquistaram o prêmio milionário, mas conseguiram se consolidar na carreira artística

A disputa pelo prêmio milionário do “BBB 23” começa oficialmente na próxima segunda-feira, 16. Nesta nova edição do reality, o prêmio recebido pelo campeão será superior a R$ 1,5 milhão. O valor exato não foi divulgado, mas o apresentador Tadeu Schmidt adiantou que a quantia em dinheiro vai aumentando com o avançar do jogo. O valor do prêmio não sofria reajuste desde o “BBB 10”. É claro que os participantes que entram na casa visam faturar essa bolada, mas esse não é o único motivo. Participar do “Big Brother Brasil” pode mudar radicalmente a vida dos participantes e alguns vice-campeões do reality são a prova de que o programa pode render muito mais do que um prêmio milionário. Vários ex-BBB’s conseguiram emplacar na carreira artística e se consolidaram como atores e apresentadores. Em alguns casos, como o de Sabrina Sato, não foi preciso nem chegar ao pódio para fazer história na atração e manter o sucesso aqui fora. Relembre os vice-campeões do “BBB” que tiveram mais destaque que os campeões de suas edições:

Grazi Massafera, “BBB 5”

A premiada atriz Grazi Massafera ficou conhecida em todo o Brasil ao participar do “BBB 5”. O jeito tímido da jovem de Jacarezinho, Paraná, conquistou o público e levou Grazi à final do programa, que na época pagava R$ 500 mil ao vencedor. A atriz, no entanto, perdeu para Jean Wyllys e terminou o jogo em segundo lugar. Após sua participação no reality, Grazi apostou na carreira de atriz e fez sua estreia no horário nobre da Globo em “Páginas da Vida” (2006). Mesmo com um papel pequeno, ela sofreu muita rejeição do público e, na época, houve rumores de que uma atriz tinha se recusado a gravar com ela por ser uma ex-BBB. A artista não desistiu, estudou para ser atriz e fez sua carreira na Globo. Grazi foi aclamada pelo público e pela crítica por seu desempenho como Larissa em “Verdades Secretas” e também protagonizou tramas como “Bom Sucesso” e “Flor do Caribe”. Recentemente, a atriz fez uma participação em “Travessia”, atual novela das 21h.

Vivian Amorim, “BBB 17”

Outra vice-campeã do “BBB” que fez carreira na Globo é Vivian Amorim. Ela participou da 17ª edição do reality, que teve Emily Araújo como campeã. No ano seguinte ao do seu confinamento, ela foi convidada para integrar o time de repórteres do “Big Brother” e do extinto “Video Show”. Ao lado de Ana Clara, outra ex-BBB, Vivian também apresentou programas como “BBB – A Eliminação”, no Multishow. Ela se afastou das telinhas no ano passado, quando engravidou, mas este ano ela retorna ao time da Rede BBB para cobrir a atual edição. Além de apresentadora e repórter, Vivian também bomba nas redes sociais e faz trabalhos como influenciadora digital.

Kaysar Dadour, “BBB 18”

O sírio Kaysar Dadour perdeu o prêmio de R$ 1,5 milhão no “BBB 18” para Gleice Damasceno, mas o vice-campeão caiu nas graças da Globo e continuou na emissora. A estreia como ator aconteceu na novela “Órfãos da Terra”, exibida em 2021 na faixa das 18h. No cinema, ele integrou o elenco do filme “Me Tira da Mira”, protagonizado por Cleo e Sérgio Guizé. O ex-BBB também fez participações nas séries “Carcereiros” e “Passaporte para Liberdade”. Além de atuar, ele participou do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão”, e do reality de sobrevivência “No Limite”. O trabalho mais recente de Kaysar na Globo foi em “Cara e Coragem”, novela das 19h que chegou ao fim na última sexta-feira, 13.

Rafa Kalimann, “BBB 20”

O “BBB 20” foi a primeira edição que misturou famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil. A influenciadora Rafa Kalimann já somava milhões de seguidores nas redes sociais e integrou o grupo que ficou conhecido como Camarote. Ela chegou à final do programa, mas perdeu o prêmio de R$ 1,5 milhão para Thelma Assis. O programa, no entanto, ampliou o público de Rafa, que, além de ficar conhecida em todo o país, aumentou seu engajamento nas redes sociais. Ela foi uma das poucas ex-BBB’s contratadas pela Globo após o reality e ganhou um programa no Globoplay chamado “Casa Kalimann”, que não deve ter uma segunda temporada devido às diversas críticas que recebeu. No ano passado, ela foi uma das apresentadoras do Rede BBB e, este ano, fará sua estreia como atriz em “Vai na Fé”, próxima novela das 19h, que estreia no mesmo dia do “BBB 23”. Na trama, ela vai dividir cena com o namorado, o ator José Loreto.