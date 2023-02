Tadeu Schmidt chama a atenção de brothers, e internet recorda Tiago Leifert no ‘BBB’

Após falas de Cristian, Gustavo e Key, atual apresentador falou sobre intolerância religiosa em sua entrada ao vivo

Os comentários de Cristian, Key Alves e Gustavo sobre a religião de Fred Nicácio renderam uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do “Big Brother Brasil 23” desta segunda-feira, 21. Primeiro, o global pediu para o médico falar sobre sua crença. “Eu frequento o Ifá, que é o culto tradicional Iorubá, um culto nigeriano. É um culto que traz a natureza como sua principal divindade. Oxum, as águas doces, Iemanjá, os mares, Oxalá, o sol”, descreveu Fred. Na sequência, Tadeu pediu respeito a todas as religiões. “Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras. Não tem religião do bem, religião do mal… Todas têm os mesmos direitos. Todas têm a nossa admiração”, disse. O assunto entrou em questão depois que Cristian contou a Key e Gustavo que viu o ex-participante de “Queer Eye Brasil” sentado, em frente à cama do casal, “parado, fazendo uns negócios com os negócios”. A fofoca — que o tira-teima do programa mostrou ser improcedente — não foi muito bem recebida. “Eu vou apertar o botão [da desistência]. Eu não fico aqui”, disse a jogadora de vôlei.

Depois das falas de Tadeu, o trio voltou a discutir o assunto. Gustavo declarou a Cara de Sapato que não desrespeitou nenhuma religião. A Fred Desimpedidos e Larissa, ele pediu uma opinião. A dupla o tranquilizou, mas o influenciador ponderou: “O ‘Big Brother’ é o maior programa de voz, um dos maiores do mundo. Trazer isso para um programa que tem voz, é muito importante. Tem muita gente lá fora que tem preconceito com uma série de religiões, principalmente candomblé, umbanda”, disse. Mais despreocupada, Key declarou que “não sou obrigada a ficar de amiguinho [com quem tem outras religiões]”. “Eu estou muito tranquila, porque é o que eu senti. O que eu vou fazer? Vou enganar meus sentimentos?”, acrescentou.

Em conversa com Key, Amanda e Cara de Sapato, o emparedado Cristian sustentou sua versão. “Eu acordei de noite e, quando olhei para frente, o Fred [Nicácio] estava parado na minha frente, olhando para mim. E aí, cara, me deu um aperto no peito”, contou. Esse “aperto no peito” foi relatado pelo empresário em conversa posterior que teve com o médico. “Essa noite, não sei se você passou mal, se aconteceu alguma coisa, mas eu acordei e você estava parado na minha frente, no quarto. Você lembra?”, questionou o gaúcho. “Tinha malas no caminho, eu fui tentando achar o lugar. Quando você sai de um lugar claro para um lugar escuro, não consegue ver as coisas, né? Talvez você tenha me olhado nessa hora”, respondeu Fred. Cristian ainda destacou que fica “receoso” e “desconfortável” com as “palavras que devem ser da sua religião e eu não entendo”.

Repercutido na casa, o discurso de Tadeu Schmidt também deu o que falar fora dela. Muitos fãs do “BBB 23” acreditam que o apresentador não deveria ter interferido no jogo. “Fico imaginando o Tadeu no ‘BBB 20’. Teria estragado todo o sucesso que o programa teve. Inacreditável baterem palmas para essas interferências semanais”, disse um internauta. Há também quem defenda que o ex-integrante do “Fantástico” foi muito evasivo. “Tiago Leifert não tinha meio-termo, ele mandava na lata. Eu não acredito que isso venha só da direção, é questão de o apresentador bater no peito. Sobre after, falou com se fosse brincadeira, hoje ele não dá nomes aos bois”, reclamou outro. Boa parte, no entanto, aprovou a atitude de Schmidt. “Em duas edições o Tadeu já deu ‘coió’ em participante transfóbico, machista, tóxico, agressor e agora em intolerantes. Tiago Leifert demorou cinco edições para falar abertamente sobre racismo”, elogiou um fã do atual apresentador. “Lembrei que no ‘BBB 19’ faltou exatamente isso, o apresentador entrar ao vivo e falar sobre intolerância religiosa, racismo etc. Fico feliz em ver que anos se passaram e agora a emissora toma partido sobre pautas tão importantes”, exaltou outro telespectador do “Big Brother.

Assista ao discurso de Tadeu

.@tadeuschmidt: "Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras. Não tem religião do bem, religião do mal… Todas têm os mesmos direitos. Todas têm a nossa admiração" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/tehz1VdjFM — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2023

Confira posts sobre o discurso de Tadeu

Lembrei que no BBB 19 faltou exatamente isso, o apresentador entrar ao vivo e falar sobre intolerância religiosa, racismo e etc. Fico feliz em ver que anos se passaram e agora a emissora toma partido sobre pautas tão importantes. Não é interferir é algo necessário além de jogo. pic.twitter.com/FLGfaNqwEd — JANIELSON (@euosodrac) February 21, 2023

Tadeu não cansa de interferir no jogo com discursinho lacrador, toda semana isso. Por isso a audiencia é a pior dos últimos anos. Volta Tiago Leifert — Lucas Maranhão (@LucasMaranho96) February 21, 2023

Bai pra porra estão estragando o BBB interferindo no jogo pra dar “aviso” VOLTA TIAGO LEIFERT — Pablo (@JEONGFOFA) February 21, 2023

Em 2 edições o Tadeu já deu coió em participante transfóbico, machista, tóxico, agressor e agora em intolerantes. Tiago Leifert demorou 5 edições pra falar abertamente sobre racismo — Matheus (@mxth29) February 21, 2023

tiago leifert could NEVER… ate pq teve todas as oportunidades pra defender o pessoal da gaiola da paula e nao fez pq pensa igual a ela… tadeu vc eh gigante https://t.co/5sixVxmbVg — ananda VAI VER O RBD ⭐️ (@xxshopaholic) February 21, 2023

Uma pena o Tiago Leifert não ter feito a mesma coisa em 2019. Aí não teríamos a Paula como campeã da edição.#BBB23 https://t.co/HYGsriyvvF — Luiz Eduardo (@luiz_fort01) February 21, 2023

Me irrita um pouco essa abordagem auto ajuda o Tadeu pra temas sérios. Ainda é melhor que o Tiago Leifert, mas mesmo assim, as vezes bronca tem que ter cara de bronca — thidias (@Dias_Thiago) February 21, 2023

Fico imaginando o Tadeu no BBB20, teria estragado todo o sucesso que ele teve. Inacreditável baterem palmas pra essas interferências semanais… "Galina, se comporte"

"Hadson, não fale isso"

"Petrix, não" Ninguém ia fazer porra nenhuma. Obrigado TIAGO LEIFERT! #BBB23 — Vinícius Trindade (@VinciusTrindad7) February 21, 2023