‘BBB 24’: Com medo, Alane vai aos prantos e Davi consola sister

O último Paredão do programa acontece neste domingo (14) e a bailarina enfrenta Isabelle e Matteus

Reprodução/Glonoplay Alane, participante do BBB 24, cai aos prantos por estar no paredão e Davi consola ela.



Neste sábado (13), o Top 4 do BBB 24 resolveu curtir a piscina da casa. Como mimo, a produção tocou sucessos que os brothers e sisters mais curtem. No entanto, Alane desabou no choro e Davi percebeu, convidando-a para mais perto dos demais. “É que quando eu tô com medo eu fico na minha. Eu tô com medo de sair. Eu acho que eu vou sair, por isso eu tô com medo”, disparou a sister. O último Paredão do BBB 24 acontece neste domingo (14) e Alane enfrenta Isabelle e Matteus.

A atriz entrou no quarto Fadas e continuou chorando. Poucos instantes depois, Davi chegou ao local e deu um abraço na sister. “Fique assim não, viu, Alane? Não fique assim, não. Confia!”. De coração aberto, Alane desabafou: “Tô tentando, Davi… Eu confio, mas eu tô com medo”. O baiano, então, abraçou a sister e deu um beijo em sua testa. “Não precisa ter medo, viu? Fica em paz. Vá aproveitar esse último dia. Vai dar tudo certo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Relaxa, confia em Deus”, continuou ele. “Obrigada, Davi“, agradeceu Alane. “Você é uma menina especial, forte, guerreira”, encerrou o finalista.