‘BBB 24’: Isabelle e Matteus se beijam pela primeira vez durante festa

Apesar da intimidade compartilhada, o mais novo casal da casa optou por manter o beijo em segredo para os outros participantes

Reprodução/Globoplay Os participantes Isabelle e Matteus se beijaram escondidos no quarto Fadas.



Na madrugada desta quinta-feira (11), durante a última festa da edição do BBB 24, Isabelle e Matteus protagonizaram momento quente. O casal, que faz parte do Top 5 do reality show, finalmente se beijou. A Cunhã confessou ao gaúcho que não conseguia mais resistir, resultando em um beijo escondido no quarto Fadas, longe dos outros participantes. Isabelle e Matteus trocaram carinhos e elogios, demonstrando uma conexão especial. O clima de romance entre os dois foi evidente, com declarações como “Você beija muito. Cheirosa, maravilhosa!” marcando o momento. A cumplicidade entre o casal ficou evidente durante a festa, que contou com um show de Lulu Santos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da intimidade compartilhada, o mais novo casal optou por manter o beijo em segredo. Durante uma conversa com a sister Bia, os dois negaram o ocorrido, mantendo a discrição em relação aos outros participantes da casa. A atitude discreta do casal gerou especulações entre os demais brothers, que não sabiam do momento de romance vivido por Isabelle e Matteus.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA