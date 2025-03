Conflito no BBB 25: Vitória Strada e Thamiris discutem após votação

Thamiris questiona Vitória Strada após formação de paredão e sisters trocam farpas; durante a discussão, a nutricionista Thamiris questionou a adversária: ‘Você sabe que vota para sair né?’

Reprodução / Globo Após a justificativa da sister, Thamiris rebateu e insinuou que para a atriz, sua saída seria interessante



Neste domingo (9), a participante Vitória Strada impressionou a casa ao votar em Thamiris, antes sua aliada no BBB 25. Nesta tarde (10), as sisters conversaram sobre a escolha da atriz e acabaram trocando algumas farpas. Durante o diálogo, a nutricionista Thamiris questionou a adversária: “Você sabe que vota para sair né?”

No gramado, Vitória explicou que suas escolhas tiveram que mudar após os últimos acontecimentos da casa e que ela deu esse voto para salvar Diego Hypólito, seu aliado. “Há muito tempo me foi deixado claro que eu não tinha aliados no jogo. Eu tinha que me proteger de alguma forma e proteger quem está perto de mim no jogo. Quem está próximo de mim em questão de jogo, acolhimento. Foi uma trajetória desde que eu não tinha mais aliados, foi acontecendo uma aproximação natural”, disse.

Após a justificativa da sister, Thamiris rebateu e insinuou que para a atriz, sua saída seria interessante. “Eu realmente não esperava. Não contei na hora, fui entender depois. É bom que eu me situo. Se eu ficar, vou saber o meu lugar de fato. Eu não votaria em você nem para salvar a Gracyanne agora”, afirmou. Para a nutricionista, Vitória está realmente jogando e afirma que a participante tem mais aliados no quarto anos 50.

Eliminação acontece nesta terça-feira (11)

Nesta terça, Vinicius, Thamiris ou Aline irão pegar a mala e deixar a casa mais viajada do Brasil. O brother foi indicado pelo líder e Thamiris pelos participantes, que teve direito ao contragolpe e puxou Aline.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório