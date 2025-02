Vitória Strada, Diogo e Vilma estão no Paredão do BBB 25

Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla

Reprodução/ TV Globo O BBB 25 definiu na noite deste domingo (23), os participantes que estão no Paredão Triplo



O BBB 25 definiu na noite deste domingo (23), os participantes que estão no Paredão Triplo desta semana: Diogo, Vilma e Vitória Strada. Camilla chegou a ser a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar ao vencer a Prova Bate-Volta. Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dinâmica do Paredão

Diogo e Thamiris estavam na berlinda como consequência do Big Fone.

Camilla, que tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, poderia tirar um participante do Big Fone para colocar outro. Ela tirou Thamiris e indicou Vilma.

O Anjo, Guilherme, imunizou Delma.

O líder João Pedro indicou Vitória Strada ao Paredão.

A pessoa mais votada pela casa, Camilla, foi indicada ao Paredão.

Prova Bate-Volta foi disputada por Diogo, Vilma e Camilla, que venceu e se livrou.

Os mais votados pela casa

7 votos – Camilla

4 votos – Maike

3 votos – Renata

2 votos – Aline

Quem votou em quem no Paredão deste domingo

Delma votou em Camilla.

Maike votou em Aline.

Gracyanne votou em Renata.

Guilherme votou em Camilla.

Renata votou em Camilla.

Eva votou em Camilla.

João Gabriel votou em Aline.

Vilma votou em Camilla.

Vitória Strada votou em Maike.

Diogo votou em Camilla.

Daniele Hypólito votou em Maike.

Aline votou em Maike.

Camilla votou em Renata.

Diego Hypólito votou em Camilla.

Vinícius votou em Maike.

Thamiris votou em Renata.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo