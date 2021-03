‘BBB21’: Carla convida Arthur para dormir com ela, mas acaba levando fora durante festa

Depois que o brother respondeu que dormiria no chão, sister ironizou amizade do instrutor de crossfit com Projota; Camilla de Lucas, que teve crise de choro, também foi destaque da madrugada

Reprodução Twitter TáGravadoBrasil Na manhã seguinte após o fora, Carla Diaz voltou a tentar conversar com Arthur Picoli



Carla Diaz parece empenhada em se acertar com Arthur Picoli no BBB21. Durante a festa com tema McDonald’s deste sábado, 13, a atriz convidou o instrutor de crossfit para dormir com ela, mas acabou levando um fora. “Vou dormir no chão”, disparou o brother. “De conchinha com o Projota?”, retrucou a loira. O comportamento de Arthur em relação à Carla, no entanto, incomodou o rapper. Em dado momento da madrugada, o educador físico comentou com o amigo que Viih Tube disse ter várias amigas para apresentá-lo em São Paulo. “Cala a boca”, disse Projota. Arthur continuou a conversa dando a entender que não tem planos de continuar com a atriz após o fim do programa. “A gente não sabe o que vai ser daqui para frente”, afirmou Arthur.

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Toco em rede nacional 🗣 “Quer dormir comigo?” Carla

“Eu vou dormir no chão” Arthur #BBB21 pic.twitter.com/og0yP3P09k — Tá Gravado Brasil! 🎬 (@TaGravadoBrasil) March 14, 2021

Na manhã deste domingo, 14, Carla Diaz voltou a tentar chamar atenção de Arthur Picoli. A atriz abordou o instrutor de crossfit na cozinha da Xepa. “Vem para cá! Vem para cá, olha para mim”, implorou. “Eu quero dormir, quero descansar. Quero dormir um pouco”, respondeu Arthur. “Lindo, eu estou a noite toda tentando falar com você direito”, argumentou Carla. “Gente, o que é que eu fiz? Só porque eu quis dormir?”, rebateu Arthur, já indo para o quarto para encerrar a conversa. A atriz pediu atenção mais uma vez, mas o crossfiteiro perdeu a paciência e ela acabou desistindo. “Nossa, tá bom. Tudo bem. Depois a gente fala”, encerrou a atriz.

Camilla de Lucas

Camila de Lucas também foi um dos destaques da festa deste sábado, 13. Depois de beber demais, a influenciadora saiu gritando pela casa. “Eu quero odiar todo mundo”, berrava. Carla Diaz, João Luiz Pedrosa e Juliette Freire tentaram acalmar a sister, mas ela continuou descontrolada. “Eu quero ser ruim, mas eu não consigo odiar ninguém. Eu quero ser ruim”, disse antes de se jogar no chão do quarto colorido e chorar. A influenciadora teve que ser levada ao confessionário do reality show.