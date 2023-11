Beatles lançam ‘Now and Then’, música criada com inteligência artificial

Anúncio foi feito por Paul McCartney nas redes sociais; banda também lança documentário com bastidores da gravação

Reprodução / Instagram / @TheBeatles "'Now And Then' dos Beatles já está disponível para ser ouvida em todo o mundo", escreveu Paul McCartney nesta quinta



Os Beatles surpreenderam os fãs ao lançarem, nesta quinta-feira, 2, a última música inédita da banda, intitulada “Now and then”. A canção foi inspirada em uma gravação deixada por John Lennon e teve sua voz tratada com inteligência artificial, resultando em um som único e emocionante. O anúncio foi feito por Paul McCartney, em uma publicação na plataforma X (ex-Twitter). O cantor, compositor e multi-instrumentista compartilhou a novidade com entusiasmo: “‘Now And Then’ dos Beatles já está disponível para ser ouvida em todo o mundo”. Antes do lançamento da música, a banda também presenteou os fãs com um documentário de 12 minutos no YouTube, intitulado “Now and then – The last Beatles song”. O vídeo revela os bastidores da composição e traz comentários exclusivos de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono, o diretor Peter Jackson e registros do próprio Lennon.

Apesar da empolgação dos fãs, a decisão de Paul McCartney de recuperar a fita de John Lennon para lançar a música gerou questionamentos e críticas. O artista se pronunciou em suas redes sociais para esclarecer a situação: “Vimos um pouco de confusão e especulações. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Não posso dizer muito nesta fase, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente. É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes – um processo que durou anos. Esperamos que você ame tanto quanto nós”, finalizou McCartney.