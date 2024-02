Beyonce lançará linha de cuidados com o cabelo – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/beyonce Beyoncé revelou que lançará uma linha de cuidados com os cabelos em 20 de fevereiro



Beyoncé revelou que lançará uma linha de cuidados com os cabelos em 20 de fevereiro. A cantora fez o anúncio no Instagram com um vídeo enigmático com alguns filmes caseiros do salão Headliners de sua mãe, no Texas, onde Beyoncé teve seu primeiro trabalho varrendo cabelo.

Rio de Janeiro registra primeira morte por dengue

Rio de Janeiro registra primeira morte por dengue neste ano.A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nesta quarta-feira. O paciente foi atendido na UPA da Maré, localizada na Zona Norte da cidade fluminense

Esposa de Daniel Alves da depoimento a justiça espanhola

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves confirmou em depoimento à Justiça espanhola que o ex-jogador estava embrigado na noite do suposto estupro de uma mulher em uma boate em Barcelona.

Mais uma fase da Operação Voltando em Paz

Uma brasileira que deu à luz a um bebê na véspera do Natal recebeu autorização para cruzar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah com o recém nascido, uma criança de dois anos e outra de quatro anos. Os quatro integram mais uma etapa da Operação Voltando em Paz, realizada pelo Governo Federal.