Billie Elish expressa gratidão a diretora de ‘Barbie’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A cantora Billie Elish e seu irmão e também produtor Finneas expressaram sua gratidão à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pela indicação de sua música “What Was I Made For?” ao Oscar de melhor canção. Em um comunicado, eles agradeceram pela honra e por fazerem parte do filme ‘Barbie’. Além disso, eles aproveitaram a oportunidade para celebrar a diretora Greta Gerwig e toda a equipe responsável pelo longa-metragem.

PF cumpre mais uma fase da operação Lesa Pátria

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta três novos mandados na cidade de Barueri, em São Paulo de busca e apreensão referentes a operação Lesa Pátria, que investiga incitadores e financiadores dos atos antidemocráticos, ocorridos com a depredação da Praça dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023.

Cantora brasileira vence competição de canto lírico

A cantora brasileira Marcela Rahal foi a vencedora do 61º Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, uma competição de canto lírico realizada no Gran Teatre del Liceu, em Barcelona. Ela concorreu com outros 524 inscritos de 13 países diferentes, sendo selecionada como uma das 17 finalistas.