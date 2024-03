Blink-182 faz história no Lollapalooza 2024

Com um setlist repleto de sucessos de diferentes décadas, a banda manteve o público empolgado do início ao fim

O músico Tom DeLonge da banda norte-americana Blink 182 se apresenta no palco Budweiser, no Festival Lollapalooza Brasil 2024, realizado no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo



O Lollapalooza 2024 teve um encerramento emocionante com a primeira apresentação do blink-182 no Brasil. O trio californiano fez história na sexta-feira, 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em uma noite repleta de nostalgia e emoção para os fãs brasileiros. Com um setlist repleto de sucessos de diferentes décadas, a banda manteve o público empolgado do início ao fim, com hits como “Anthem Part II” e “ONE MORE TIME”. A performance foi tão intensa que o guitarrista Tom DeLonge não conteve as lágrimas no encerramento do show, marcando um momento inesquecível para os presentes.

Ao final da apresentação, o blink-182 deixou uma promessa para os fãs: “Nós vamos voltar em breve”. As palavras deixaram os 100 mil espectadores em êxtase, ansiosos por reviver a experiência única proporcionada pela banda. O show contou com momentos memoráveis, desde a abertura com “Stay Together For The Kids” até o encerramento com “All The Small Things”. O setlist completo pode ser conferido abaixo, em uma noite que entrou para a história do Lollapalooza e dos fãs do blink-182.

*Reportagem produzida com auxílio de IA