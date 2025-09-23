Bon Jovi conta como virou um avô coruja: ‘É loucura, mas é maravilhoso!’
Cantor compartilhou que se sente ‘nas nuvens’ desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua esposa, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma menina
O cantor Jon Bon Jovi é avô desde que seu filho, Jake Bongiovi, e sua mulher, a atriz Millie Bobby Brown, decidiram adotar uma filha. No domingo (21), Bon Jovi participou do podcast da influenciadora Bunnie XO e contou como se sentiu ao se tornar avô. “É uma loucura, mas é maravilhoso”, resumiu. Bon Jovi disse ainda que se sente “nas nuvens” com a chegada da neta cujo nome ainda não foi revelado. O veterano disse ainda que a chegada da neta mudou completamente as dinâmicas familiares.
“Eles adotaram uma menina, nós conhecemos a bebê, obviamente, e imediatamente ela se torna sua neta, sabe o que quero dizer? É a sua bebê”, disse o vovô coruja. Millie e Jake se casaram em maio de 2024. Ela ganhou reconhecimento mundial por seu papel como Onze na série Stranger Things, exibida pela Netflix. Jake também é ator. Seu último personagem foi Justin, do filme musical Rockbottom, de Todd Tucker.
Na entrevista que Bon Jovi deu a Bunnie XO, ele comentou sobre as críticas que o casal recebeu por se casar tão jovem. Ela tem 21 anos e ele 23. “Nós abençoamos porque entendemos, sabe? Eles são meio que maduros para a idade. Ela vem de uma família em que os pais ainda estão juntos e se casaram muito jovens também. Ela e Jake se apaixonaram e nós pensamos: ‘ok, vamos apoiar isso’. E está dando certo”, disse o cantor.
Ver essa foto no InstagramUma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)
*Com informações do Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.