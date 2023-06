‘Boogeyman: Seu Medo é Real’, baseado na obra de Stephen King, está em cartaz nos cinemas

Trama acompanha história de uma família após morte trágica de sua matriarca; enquanto lidam com o luto, uma entidade sobrenatural aparece

Reprodução/YouTube/20th Century Studios Filme em cartaz nos cinemas é uma adaptação da obra de Stephen King



O filme "Boogeyman: Seu Medo é Real" está em cartaz nos cinemas. Adaptação da obra de Stephen King, "The Boogeyman", de 1973, a trama acompanha uma família após a morte de sua matriarca. Sadie e Sawyer tentam se recuperar da morte trágica da mãe, mas não têm tido muito apoio do pai, um terapeuta que está lidando com o próprio luto e problemas. Após visita inesperada de um paciente desesperado, uma entidade sobrenatural invade a casa e coloca todos em perigo.