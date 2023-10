Branco Mello, do Titãs, passa por cirurgia para remover tumor na língua

Artista foi operado no dia 20 de outubro e se recupera em casa; ‘Vejo vocês em breve nos shows’, escreveu nas redes sociais

Branco Mello, um dos membros da banda Titãs, passou por uma cirurgia para remover um tumor na língua. A informação foi divulgada nas redes sociais do cantor neste sábado, 28, embora o procedimento tenha ocorrido há mais de uma semana. De acordo com um comunicado, o músico está se recuperando em casa. Mello foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de outubro para a remoção de um pequeno tumor na borda da língua. Atualmente, ele está se recuperando para poder retornar aos palcos da turnê “Titãs Encontro”, em Lisboa, no dia 3 de novembro.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que o baixista enfrenta problemas de saúde. Em 2018, ele foi diagnosticado com câncer na laringe e passou por tratamento. Já em 2021, Branco Mello teve que lidar novamente com a doença, passando por novos procedimentos. Apesar dos desafios enfrentados, o músico se mantém otimista e afirmou estar se recuperando bem. Ele aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e afirmou que em breve estará de volta aos palcos.