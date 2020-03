Treta! Manu e Gizelly confrontam Victor Hugo: ‘Você é um falso do c***”

Reprodução/TV Globo Manu e Victor Hugo brigam durante a festa



Treta no Big Brother Brasil 2020! Durante a festa deste sábado (7), rolou uma briga com Victor Hugo, participante que tem gerado polêmica por causa de um suposto “trisal” com Guilherme e Gabi. Mas ontem, a discussão foi por outro motivo: o fato das sisters acharem que ele está sendo “falso” no jogo.

Em momentos diferentes, Gizelly e Manu brigaram com Victor Hugo. A treta começou quando ele conversava com Prior e o arquiteto falou que VH era fofoqueiro. Ele negou e Felipe o pegou pela mão, levando até Gizelly para tirar a dúvida e o clima esquentou entre os dois.

“Depois que eu fui para o paredão, ele falou o que? ‘Me abraça aqui, o Prior queria te colocar no paredão'”, falou Gizelly. “Você era uma das pessoas que eu mais confiava”, disse o psicólogo. “Você é falso. Já é a segunda falsidade que eu pego sua”, respondeu ela. “Eu falo tão bem de você o tempo todo aqui nesse programa. Todo mundo vê, todo mundo sabe”, respondeu Victor.

A discussão continuou e os outros participantes tentaram acalmar Gizelly, que chegou a gritar com Marcela: “Para de encher meu saco! Me deixa!”.

Mas não parou por aí. Victor Hugo tentava se explicar para Marcela, quando Manu chegou querendo tirar satisfação. Ela confrontou o psicólogo por ter descoberto que ele tentou “influenciar” Flayslane a mandá-la para o paredão (confira mais abaixo trecho da conversa).

“Quando você vira para duas pessoas que gostam de mim e pede para votar em mim sem motivo algum eu faço assim [cruza os braços], eu crio um escândalo, eu falo para a câmera, eu faço o que quiser. Você é um falso do c******, é isso que você é”, disse Manu. “Nossa, está mostrando a cara. Brasil, veja, é isso que eu quero”, alfinetou o brother. “Que o Brasil veja você sendo um p*** de um falso”, continuou Manu colocando a mão na camisa e apontado o dedo na cara dele.

“Tira a mão”, dispara Victor Hugo. Ele logo muda de opinião: “Vai, bate, bate! Está louca, maluca? Porque todo mundo fica contra mim? Eu não fiz nada com ela nem com ninguém”.

