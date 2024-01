Bruna Marquezine relembra meme em show da Xuxa: ‘No Brasil não há homem para mim’

Atriz prestigiou apresentação da rainha dos baixinhos ao lado de Sasha Meneghel

A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, prestigiou o show da Xuxa no último fim de semana, no Rio de Janeiro, com um look em homenagem à rainha dos baixinhos. A camisa escolhida pela atriz relembrou o meme que faz referência à uma fala da Xuxa em 1992: “No Brasil não há homem para mim”. Bruna curtiu o show ao lado de Sasha Meneghel, de 25 anos, no Universo Spanta, um festival que acontece todos os fins de semana de Janeiro no bairro Marina da Glória. Nas redes sociais, internautas reagiram ao look da atriz. Confira:

bruna marquezine no show da xuxa com a camisa escrito que no brasil não há homem pra ela 😭 pic.twitter.com/MVBJRy3kxM — luiz henrique (@luizhenrisque) January 21, 2024