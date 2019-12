Calango e Nicolino analisam o momento do Fortnite no Brasil

BBL



Na última quinta-feira, 26 de dezembro, o Corujão na Pan recebeu Nicolino, responsável por trazer emoção às transmissões de Fortnite, e Calango, streamer e youtuber. Dessa vez, a atração e sua bancada de peso (Hads, Felpy e Magalzão), seguiram com a retrospectiva do ano de 2019 e analisaram o momento de Fortnite no Brasil e no mundo, games e tudo que envolve o cenário geek.

O programa iniciou com a nostalgia da vitória épica de Magal, que se sagrou campeão de Fortnite. Aproveitando a deixa, Felpy destacou o aumento do competitivo no ano de 2019. “Até o momento tínhamos alguns nomes que estavam em alta, mas o que é muito impactante é o aumento do número de campeonatos, jogadores, times e premiações”, afirmou Felpy.

O nosso país foi um dos destaques na Copa do Mundo de Fortnite, tanto que possui uma categoria própria graças aos servidores brasileiros. De longe, um dos mercados que mais cresce é o brasileiro, junto com o latino-americano em geral. O Brasil é um dos países mais importantes para a empresa, como é mostrado pelos investimentos na região, que possui uma Champion Series própria. Os fãs brasileiros de Fortnite já podem se animar: 2020 o investimento continuará alto em terras tupiniquins.

“Muito importante campeonatos que não são da Epic acontecerem e mostrarem que as empresas estão de olho (e interessadas) no Fortnite e vão investir, vão colocar a galera pra jogar. Mais pessoas estão aparecendo, o jogo foi criando um cenário. Você começa a dar espaço e quanto mais espaço, mais gente boa vai aparecendo”, complementou Nicolino.

Quando perguntado sobre o potencial do Brasil em ser campeão mundial de Fortnite, Calango foi sucinto: “há sim grande potencial se continuarem as oportunidades para treinos e fortalecimento da experiência”. Nicolino acredita que as chances de jogadores brasileiros vencerem, são maiores em squad.

Tudo isso e muito mais você acompanha no décimo primeiro episódio do Corujão da Pan!