Camila Queiroz exibe barriga de grávida em viagem a Roma com Klebber Toledo

Casal, que está junto há nove anos, ainda não revelou o sexo do bebê

Divulgação/Instagram/@camilaqueiroz Camila Queiroz e Klebber Toledo não divulgaram informações sobre sexo do bebê ou possíveis nomes



Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou com seus seguidores imagens de sua viagem a Roma ao lado do marido, Klebber Toledo, de 39 anos, onde exibiu sua barriga de grávida. A atriz fez um post com várias fotos e escreveu: “Amo essa cidade, 24 horas em Roma”. Nas imagens, é possível notar o crescimento da sua barriga, já que há duas semanas ela anunciou que está esperando seu primeiro filho, com cinco meses de gestação.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até o momento, o casal não divulgou informações sobre o sexo do bebê ou possíveis nomes. Camila e Klebber estão juntos há aproximadamente nove anos.

Veja publicação de Camila Queiroz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Leia também Bruce Willis tem piora em quadro de demência e não consegue mais falar, ler ou andar Hulk Hogan, lenda da luta livre e ator, morre aos 71 anos

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA