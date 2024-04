Campeão do ‘BBB 24’, Davi recebe homenagem na Times Square

Mensagem de fãs foi feita em meio à polêmica sobre seu relacionamento com Mani; Fernanda Bande, Isabelle e Matteus também foram celebrados

Reprodução/Redes Sociais Além de Davi, Fernanda Bande, Isabelle e Matteus também foram homenageados no vídeo



Davi Brito, campeão do BBB 24, recebeu inúmeras homenagens desde que saiu da casa, na última terça-feira (16). Mas nesta sesta segunda-feira (22), o baiano foi homenageado internacionalmente, na Times Square, em Nova York. O vídeo viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra momentos marcantes da atuação de Davi durante o reality show, incluindo o momento em que recebe a notícia de sua vitória. O motorista de aplicativo usou suas redes sociais para compartilhar o vídeo. A frase “Davi nós te amamos” acompanha as imagens e os internautas não perderam a oportunidade, comentando e declarando todo o amor e carinho pelo baiano. Entre os comentários “Nós te amamos menino guerreiro”, disse uma seguidora. “Que cena incrível! Davi na Times Square em Nova York é realmente uma imagem poderosa. Parece que ele está conquistando o mundo”, falou outra.

A homenagem acontece no meio do turbilhão que se formou após Mani, ex-namorada de Davi, se posicionar nas redes e dizer que o relacionamento havia acabado. Em entrevista ao Fantástico, TV Globo, o baiano pede desculpas e disse que tentou contato com ela, mas que não teve retorno. A empreendedora apareceu nesta segunda-feira (22), nos stories, toda feliz e retomando ao trabalho normalmente.

Além de Davi outros participantes também foram mostrados no vídeo exibido na Times Square, como Fernanda Bande, Isabelle e Matteus, a terceira e segundo colocados, respectivamente.

Um bom dia com nosso DAVI NA TIMES SQUARE em New York. O homem disparou!!!!! 🩶✊🏿 pic.twitter.com/36XdSXGnP2 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 22, 2024