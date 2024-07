Cantor Sorocaba importa cavalo de raça com direito a viagem de luxo

Animal é da raça Quarta de Milha, chegou ao Brasil no começo do mês de julho e agora faz parte do haras da família do sertanejo

Sorocaba revelou que o sêmen de ChicoWhiz será utilizado tanto para a inseminação das éguas do próprio rancho quanto para comercialização a terceiros.

O cantor Sorocaba, da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, é o mais novo proprietário de um cavalo da raça Quarto de milha. Esta raça, originária do Texas, Estados Unidos, vem atraindo atenção dos brasileiros, especialmente devido ao alto valor de mercado do sêmen, que é estimado em R$ 10 mil. Sorocaba optou por manter o valor pago pelo animal em sigilo. A chegada de ChicoWhiz, como foi nomeado o cavalo, foi documentada em um perfil dedicado a ele, marcando um grande investimento para o Rancho das Américas, haras do avô de Sorocaba, Nelson Fakri, que conta com mais 150 colaboradores com mais de 600 mil m² e fica em Porto Feliz, região metropolitana de Sorocaba, em São Paulo. Conhecida por sua velocidade e resistência, a raça Quarto de milha traz novas perspectivas para a reprodução e competição de cavalos no rancho.

ChicoWhiz teve uma viagem internacional de luxo. Ele foi transportado, inicialmente, de caminhão do Texas até Miami, na Flórida, e, de lá, embarcado em um voo de carga direto para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, chegando ao Brasil no dia 3 de julho. Sorocaba revelou que o sêmen de ChicoWhiz será utilizado tanto para a inseminação das éguas do próprio rancho quanto para comercialização a terceiros.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte